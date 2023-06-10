السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يكشف الهدف من الجولة الإفريقية التى أجراها مؤخرًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من الجولة الأخيرة، في أنجولا وزامبيا وموزمبيق، هو تعزيز العمل مع الأشقاء الأفارقة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: أنه "عندما بدأت مصر في رئاسة الكوميسا كان من أجل الانفتاح أكثر والتعاون أكثر مع الأشقاء بالدول الإفريقية".

وأوضح أنه "كانت هناك خطة ولكن السنوات الأخيرة والأزمات التي ظهرت بها قللت الحركة، واستغلينا تجمع الكوميسا وقيادتها، وهي تجمعات اقتصادية داخل القارة الإفريقية، لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري".

وتابع:"كثفنا جهودنا علشان تدخل التجارة بمجموعة الكوميسا وتتنفذ، وبعد تسليم زامبيا قيادة الكوميسا أصبحنا مقررين لهذا التجمع".

ئيس عبد الفتاح السيسي اكاديمية الأكاديمية العسكرية الانفتاح التبادل التجاري

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