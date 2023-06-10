الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: تجربتنا ناجحة ونتائج الدفعات السابقة مبشرة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تزويد طلاب الأكاديمية العسكرية بجرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل، خلال فترة التحاقهم بالأكاديمية العسكرية.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة له بالأكاديمية العسكرية: "الأكاديمية لا تتدخل في الشق الفني، من خلال المهمات التي تنفذها"، مضيفًا:"نتائج التجربة مبشرة للغاية، حيث تخرجت دفعات كبيرة في كوادر عدة مثل الرقابة الإدارية والخارجية، وهذا يؤكد نجاح التجربة".
وتابع: "أنا مطمن عليكوا، وبقولكوا مزيد من العمل والتدريب وكله لمصلحة بلدنا".