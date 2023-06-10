كلب يعقر 8 مواطنين في بولاق الدكرور بالجيزة

أصيب 8 مواطنين بجروح، نتيجة عقر كلب لهم في بولاق الدكرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب في شارع الرشاح، ببولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 8 مواطنين، ما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور، للحصول على المصل وتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الطب البيطري، وحي بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.