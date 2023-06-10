السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلب يعقر 8 مواطنين في بولاق الدكرور بالجيزة

كلب
كلب

أصيب 8 مواطنين بجروح، نتيجة عقر كلب لهم في بولاق الدكرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب في شارع الرشاح، ببولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 8 مواطنين، ما أدى لإصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور، للحصول على المصل وتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الطب البيطري، وحي بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

8 مواطنين المستشفى عقر كلب محضر النيابة غرفة النجدة

الأكثر قراءة

الأسعار.. حزن الحزن

الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: تجربتنا ناجحة ونتائج الدفعات السابقة مبشرة

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بتنظيم الامتحان ويستطلع آراء الطلاب

محافظ القاهرة يسلم تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"البترول": اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير خلال 9 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48