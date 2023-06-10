السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل نهائي الليلة.. مشوار إنتر في دوري الأبطال

إنتر
إنتر

يحتضن ملعب “أتاتورك” بالعاصمة التركية إسطنبول مساء اليوم، نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي.

ويصل النيراتزوري للنهائي رقم 6 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث توج من قبل في 3 نسخ كان أخرها في 2010.

وقدم إنتر مشوار كبير في بطولة هذا الموسم واستحق عن جدارة التأهل من دور المجموعات حيث وقع في مجموعة الموت رفقة برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني وفيكتوريا بلزن التشيكي بالمجموعة الثالثة.

وتمكن إنتر من التأهل رفقة بايرن ميونخ في المجموعة كوصيف بعدما نجح في الفوز بـ 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر لقاءين بواقع 10 نقاط وتمكن بالإطاحة من البارسا.

وواجه إنتر بورتو في دور الـ 16 وفاز عليه ذهابًا بهدف نظيف، وتعادل إيابًا سلبيًا ليضرب موعدًا مع غريم برتغالي من جديد في مواجهة بنفيكا بربع النهائي.

وفاز النيراتزوي ذهابًا على بنفيكا في ملعبه بهدفين نظيف، ثم تعادل بنتيجة 3-3 إيابًا على سان سيرو ونجح في خطف بطاقة التأهل.

وضرب الإنتر موعدًا مع ميلان في ديربي الغضب بنصف النهائي وتمكن من الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بثلاثية نظيفة.

 

 

 

 

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