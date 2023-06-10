الرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية تلعب دورًا مهمًا فى إعداد وتأهيل العاملين بالدولة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة الأكاديمية العسكرية، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة له بالأكاديمية العسكرية: "سعيد بوجودي بينكم (الطلاب)، وحريص على زيارة الأكاديمية العسكرية"، مضيفًا: "كان لا بُد كل فترة أزور الكلية وأتطمن عليكم، ومن خلال الاتصالات الدورية بتطمن على المستوى والأنشطة والأمر مفرح ومشجع وأتصور إنه مهم كمان إن أسركم تعرف ده إن الأكاديمية بتقوم بدور مهم".

وأضاف أن "الأكاديمية العسكرية تلعب دورًا مهمًا حاليًا في إعداد وتأهيل الكثير من العاملين بالدولة"، متابعًا: "والسعى لتعزيز قدرات أبنائنا الذين يلتحقون بأجهزة الدولة المختلفة".