السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الأعلى للإعلام": إنجازات الرئيس فى 9 سنوات تتحدث عن نفسها

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور ٩ سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، ملبيًا نداء المصريين ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات يشهد بها القاصي والداني. 

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام أن مصر شهدت خلال الـ٩ سنوات إنجازات ونجاحات في كل قطاع وجهة من مشروعات قومية في كل أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين في كل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة. 

 وأكد أن الرئيس حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأوضح أن الرئيس انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع السيد الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التى تستحقها، ونُظمت فعاليات عالمية على أرضها نالت إشادات العالم أجمع. 

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس في تسع سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.

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