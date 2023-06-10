السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل النهائي.. أبرز المحطات في مشوار مانشستر سيتي بدوري الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحتضن ملعب “أتاتورك” بالعاصمة التركية إسطنبول مساء اليوم، نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي.

ويصل السيتي للنهائي رقم 2 في تاريخه بدوري الأبطال بعدما وصل في 2021 أمام تشيلسي الإنجليزي وخسره بهدف نظيف.

وقدم السيتي مشوار رائع في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم حيث وقع في المجموعة السابعة رفقت بروسيا دورتموند الألماني، إشبيلية الإسباني وكوبنهاجن الدنماركي.

وتمكن السيتي من احتلال صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلان ولم يعرف الخسارة.

وفي دور الـ 16 واجه مانشستر سيتي نظيره لايبزيج الألماني وتعادل معه ذهابًا بهدف لكل فريق قبل يكتسحه في الاتحاد بسباعية نظيفة.

واصطدم السيتي بالعملاق الألماني بايرن ميونخ في ربع النهائي وفاز عليه ذهابًا بالاتحاد بثلاثية نظيفة، ويتعادل معه في الإياب بهدف لكل فريق وينجح في التأهل لنصف النهائي.

وفي موقعة مكرر من الموسم الماضي ضرب السيتي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في نصف النهائي وتعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق قبل أن يقسو عليه في العودة على الاتحاد برباعية نظيفة.

 

 

 

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