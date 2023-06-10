سيتى ضد إنتر.. تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية والإيطالية فى نهائى دورى الأبطال

تنطلق، اليوم، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في قمة مُثيرة ستُقام على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة إسطنبول في تركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان، قبل القمة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المباراة الأولى الرسمية التي تجمع بين ناديي مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

- ولم يتقابل الفريقان في أي مباراة رسمية من قبل، لكن جمعتهما مباراتين وديتين؛ الأولي في عام 2010 وانتهت بفوز إنتر ميلان بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات استعداداته لبطولة الدوري الإيطالي.

- أما المباراة الثانية كانت في عام 2011، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وكانت ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبلن.

- ويطمح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بينما يرغب فريق إنتر ميلان في حصد اللقب الرابع له في تاريخه.

تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية ضد الإيطالية في نهائي دوري أبطال أوروبا

- التقت الأندية الإنجليزية نظيرتها الإيطالية في 4 نهائيات من قبل ببطولة دوري أبطال أوروبا في أعوام 1984، و1985، و2005، و2007.

- المباراة الأولى كانت عام 1984، وانتهت بفوز ليفربول على روما بركلات الترجيح بعد تعادلهما بنتيجة 2-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في إيطاليا.

- المباراة الثانية كانت عام 1985، وانتهت بفوز يوفنتوس على ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هيسيل" في بلجيكا.

- المباراة الثالثة كانت عام 2005، وانتهت بفوز ليفربول على ميلان بركلات الترجيح بعد تعادلهما بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت في مدينة إسطنبول بتركيا.

- المباراة الرابعة كانت عام 2007، وانتهت بفوز ميلان على ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت في أثينا.

مشوار مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

ونجح فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2020-2021، ولكنه خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.

بينما خطف فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، البطاقة الذهبية للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مواطنه وغريمه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

ويُعد تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا، حيث آخر مرة توّج فيها باللقب كان في موسم 2009-2010.