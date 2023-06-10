3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية خاض الأهلي 14 مباراة أمام الأندية المغربية «داخل المغرب» بواقع 12 مباراة في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس الكؤوس ومباراة واحدة في بطولة الكونفيدرالية وخلال هذه المواجهات حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر ست مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه14 هدفا .

الأهلي واجه الوداد ست مرات والرجاء خمس مرات والمغرب التطواني مرة واحدة في دوري الأبطال وخاض مباراة واحدة أمام جمعية الحليب في كأس الكؤوس ومباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي في الكونفيدرالية.

المواجهة الأولى كانت أمام جمعية الحليب في إياب دور ال32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وفاز الاهلي بهدفين نظيفين سجلهما طاهر أبوزيد وحمدي أبو راضي في الدقيقتين 39 و89 .

في عام 1999 تعادل الأهلي مع الرجاء بهدف لكل منهما في دور المجموعات بدوري الأبطال وتقدم رضا الرياحي للرجاء في الدقيقة 42 وتعادل محمد فاروق للأهلي في الدقيقة 44 .

في عام 2002 خسر الأهلي أمام الرجاء 1-2 في دور المجموعات بدوري الأبطال وسجل عبد اللطيف جريندو من ركلة جزاء ومحمد علي ديالو هدفي الرجاء في الدقيقتين 73 و90 وسجل أحمد بلال هدف الأهلي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

بعد غياب ست سنوات التقى الأهلي مع الوداد في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2011 وتعادلا بهدف لكل منهما وتقدم محمد ناجي جدو للأهلي في الدقيقة 36 وتعادل الوداد عن طريق عبد الرحيم بنكجان في الدقيقة 47.

في عام 2014 خسر الأهلي أمام الدفاع الحسني الجديدي 1-2 في ملحق دور ال16 ببطولة الكونفيدرالية وسجل أحمد رؤوف هدف الأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

في عام 2015 خسر الأهلي أمام المغرب التطواني بهدف سجله محسن ياجور في الدقيقة 90 في مباراة الذهاب بدور ال16 في دوري الأبطال .

في عام 2016 فاز الأهلي على الوداد بهدف سجله رامي ربيعة في الدقيقة 47 في دور المجموعات بدوري الأبطال .

في عام 2017 خسر الأهلي أمام الوداد بهدفين نظيفين سجلهما فابريس أونداما ووليد الكرتي في الدقيقتين 48 و78 في دور المجموعات بدوري الأبطال وفي نفس العام التقى الفريقان في مباراة العودة بالنهائي وفاز الوداد بهدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة 69 .

في عام 2020 فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 في نصف نهائي دوري الأبطال .

في موسم 2021 – 2022 تعادل الأهلي مع الرجاء بهدف لكل منهما في دور الثمانية لدوري الأبطال وتقدم فابريس نجوما للرجاء في الدقيقة السادسة وتعادل ممد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44 ..وفي نفس الموسم خسر الأهلي أمام الوداد في المباراة النهائية بهدفين سجلهما زهير المترجي في الدقيقتين 15 و48 .

في النسخة الحالية من دوري الأبطال تعادل الأهلي مع الرجاء بدون أهداف في مباراة العودة بدور الثمانية.