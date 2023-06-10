البترول فى 9 سنوات: تنفيذ 81 مستودعًا للتخزين بإجمالى استثمارات 35.7 مليار جنيه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها نفذت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية لمواكبة النمو والتنمية وتعظيم القيمة المضافة.

البترول في 9 سنوات: تنفيذ مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية

وقالت الوزارة إنه تم الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية بإجمالي استثمارات حوالي 35.7 مليار جنيه، وأضافت طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث اختناقات في أوقات الذروة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية في شركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية في مدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن في محافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل "سولار وبوتاجاز" في شركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام في مناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقة ميناء الحمراء البترولي في شركة ويبكو، والتي تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام، ومستودعي تخزين الزيت الخام 7 و 8 في ميناء الحمراء.

كما تم تأمين إمدادات الوقود محلياً لسوق استهلاك الوقود، وكان للإجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الوقود وتصحيح منظومة دعم الطاقة الدور الحاسم في تحويل السوق المحلية للوقود من الأزمات والاختناقات إلى الاستقرار التام وتأمين كامل لموارد الطاقة والوقود والمنتجات البترولية التي يحتاجها الاستهلاك اليومي ومشروعات التنمية، يدعمها حالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، حيث كان لهذا الأمر أولوية قصوى إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدماته بشكل حضاري، خاصة وأن الوقود هو عصب الحياة اليومية، وفي ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال تلك الفترة، والتي بلغت حوالي 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز.