ضبط 29 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 24 إبريل وحتى 25 مايو الماضي.

وأشار الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (35) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالي مضبوطات (28) طنًا و(933) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ المنوفية، فقد تم شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين.

وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، مؤكدًا مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

ووجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.