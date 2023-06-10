لطلاب الشهادة الثانوية.. كيفية التغلب على النسيان خلال الامتحان

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 لأداء امتحانتهم خلال الأيام المقبلة، لذلك بدء الكثير منهم بالبحث عن معلومات طبية تساعدهم على المذاكرة دون قلق او نسيان للمعلومات.

وتزامنا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة للحصول على نصائح تساعدهم لتجاوز قلق وخوف الامتحانات، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية تعليمات لاخصائي علم النفس السلوكي للحصول على كم كبير من المعلومات دون أن ينساها الطالب.

كيفية التغلب على النسيان خلال الامتحان

قال الدكتور عبدالعزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن هناك العديد من الأسباب التي يتعرض الطلاب تجعله يفقد كم كبير من المعلومات قبل أداءه للامتحانات.

وأضاف آدم، خلال حديثه لـ “الدستور”، أن من ضمن الأسباب الضغط والتوتر النفسي الذي يعترض له الطلاب قبل أداء الامتحان، وهناك شعور بالضغط النفسي والنفور من المذاكرة يحدث كثيرًا لبعض الطلاب، وللتغلب على هذا الضغط والفتور واعادة شحن الطاقة النفسية يجب على الأسرة مساعدة الأبناء من خلال اتباع هذه النصائح الهامة.

وتابع يجب على الأسر تعليم الأبناء قيمة الهدف، لأن مجرد وجود هدف والتفكير في ما هو قادم سيؤدي إلى التحفز على المذاكرة للوصول للهدف وتجنب الفشل، ومساعدة الأبن في تنظيم الوقت والأفكار بعمل جدول محدد للنشاط والمذاكرة اليومية سيكون له مفعول السحر في تحريك الهمة وتحقيق الخطة اليومية التي يتم تحديدها بشكل مفصل من خلال هذا الجدول.

وأوضح أن من ضمن الأسباب التي تؤثر سلباً على الطالب أنه دائم المذاكرة والتركيز لذلك مهم جدًا عمل برنامج ترفيهي للأبناء خلال اليوم ولا يجب أن يكون اليوم بأكمله مقتصر على المذاكرة وحسب ويجب أيضا يتخلل ذلك ممارسة بعض النشاطات الرياضية كالمشي مثلًا.