وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة

كشفت وزارة الدفاع التركية تفاصيل الانفجار الذي شهدته أنقرة صباح اليوم، السبت، مؤكدة أن انفجار أنقرة وقع بمجمع شركات يتبع للدولة في العاصمة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الدفاع التركية عن مقتل 5 وإصابة آخرين في انفجار مصنع الصواريخ في أنقرة، فيما تجمع أهالي الضحايا أمام المصنع الذي شهد الانفجار بأنقرة.

من جانبها، أكدت السلطات التركية أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة ناجم عن بعض المواد الكيميائية.