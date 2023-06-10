السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة

وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية

كشفت وزارة الدفاع التركية تفاصيل الانفجار الذي شهدته أنقرة صباح اليوم، السبت، مؤكدة أن انفجار أنقرة وقع بمجمع شركات يتبع للدولة في العاصمة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الدفاع التركية عن مقتل 5 وإصابة آخرين في انفجار مصنع الصواريخ في أنقرة، فيما تجمع أهالي الضحايا أمام المصنع الذي شهد الانفجار بأنقرة.

من جانبها، أكدت السلطات التركية أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة ناجم عن بعض المواد الكيميائية.

تركيا انقرة انفجار تركيا مصنع صواريخ أنقرة الدفاع التركية

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