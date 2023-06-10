السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين باختطاف طالبة فى الأقصر

حبس
حبس

كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص المقيمين بدائرة المركز بغياب ابنته (طالبة) عن مسكنها، أثناء قيامها باللعب أمامه، وفي وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله، مزارع مقيم بذات الناحية، على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "محدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح شقيقته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليها مُستخدمين في ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما "تم ضبطها" بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق صراحها، وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة أفادا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل إحدى السيدات مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية (أمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة)، وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الداخلية بمديرية أمن الأقصر مركز شرطة القرنة

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