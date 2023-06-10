السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب منصور: زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تخفف الضغط على الأعضاء

إيهاب منصور
إيهاب منصور

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن التطرق لمسألة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضمن موضوعات المحور السياسي، أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الأعضاء لا مشكلة حولها في سبيل تخفيف الضغط على النواب، وفي الوقت ذاته تضمن وجود مشاركة حقيقية وفعالة من جانب جميع النواب على أرض الواقع.

ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه كلما ازداد عدد الأعضاء قل الضغط على النائب الذي أصبح مسئولا عن كل ما يخص المواطن في حياته اليومية في ظل غياب المجالس المحلية التي لها دور كبير في تخفيف هذا الضغط، ولكن النائب اليوم ملقى على عاتقه مهامه النيابية بجانب تخفيف أعباء من على كاهل المواطنين، مما سيجعله غير قادر على مواكبة كل هذه الطلبات في وقت واحد.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية أن زيادة الأعداد تسهم في إسراع وتيرة تنفيذ متطلبات المواطن، وحل المشكلات في أسرع وقت، ومن ثم باتت الاحتياجات للمواطنين تقل لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستقوم برفع تلك الأعباء وتحملها هي وليس النائب الذي أصبح رجلا نيابيا ورجل محليات.

الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي المهندس إيهاب منصور المجالس المحلية المصري الديمقراطي المحور السياسي

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