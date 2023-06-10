السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيا: عمليات عسكرية كبيرة للقوات الأوكرانية خلال الـ48 ساعة الماضية

عمليات عسكرية كبيرة
عمليات عسكرية كبيرة للقوات الأوكرانية

أعلنت الاستخبارات البريطانية عن أن هناك عمليات عسكرية كبيرة للقوات الأوكرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال، أمس الجمعة، إن أوكرانيا شنت الهجوم المضاد الذي طال انتظاره، من خلال استخدام الاحتياطات الاستراتيجية للجيش.

وأضاف بوتين أنه على مدار اليومين الماضيين كانت محاولات الهجوم المضاد مكثفة للغاية، ولم ينجح العدو في أي من القطاعات، وكل هذا تحقق بفضل شجاعة جنودنا وبطولتهم، والتنظيم الصحيح والقيادة السليمة، والسيطرة على القوات، والكفاءة العالية للأسلحة الروسية، ولا سيما الأسلحة الحديثة.

المخابرات البريطانية القوات الأوكرانية بوتين عمليات عسكرية الحرب الروسية الأوكرانية

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