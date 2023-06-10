البترول: تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بـ4ر1 مليار دولار

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، أن قطاع البترول نجح خلال الـ 9 سنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعظيم القيمة المضافة، من خلال مشروعات للبتروكيماويات التي دخلت حيز التنفيذ.

البترول : تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بقيمة 4ر1 مليار دولار



وذكرت الوزارة في بيان لها حرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خامًا، وفي هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجاري الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار وهي مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا اش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوي بدمياط.

في عامي 2016 و 2017، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو" في دمياط و"إيثيدكو" في الإسكندرية، كإضافة إلى الاقتصاد القومي. كما تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبو قير للأسمدة، كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، والذي يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.

وافتتح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية في الإسكندرية، وهي إحدى قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولي، والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عامًا.