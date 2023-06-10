التجمع: زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يمثل صعوبة أثناء الجلسات العامة

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن العدد الحالي للمجلسين سواء النواب أو الشيوخ، كبير للغاية، ولكن الدستور وفق مادته رقم 102 التي حددت عدد أعضاء المجلسين، تم السير فيه على هذا العدد.

وأشار "مغاوري"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن زيادة عدد الأعضاء يمثل صعوبة أثناء الجلسات العامة التي تحرم عددًا كبيرًا من النواب من إلقاء كلمة أو شرح مشكلة في إحدى الدوائر نظرًا لضيق الوقت وعدم اتساعه لأكثر من 400 نائب.

وأكد نائب رئيس الحزب أن الجلسات العامة دائمًا ما تحتاج لمناقشات عدة، ولكن نظرًا لضيق الوقت لم يتمكن رئيس المجلس من إعطاء الكلمة لكل النواب مما قد يحرم النواب أو قد يغفل فكرة أو رأيًا جيدًا أو مقترحًا من الممكن أن يكون مفيدًا ونافعًا وفي محله بالنسبة للموضوع محل النقاش.