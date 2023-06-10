السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل" يطالب بزيادة أعضاء مجلس النواب لـ600 و"الشيوخ" لـ300

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن جلسات الأسبوع الثالث في الحوار الوطني التي ستنطلق غدًا الأحد تتمتع بأهمية كبيرة في مناقشة قضايا مهمة في المحور السياسي، مثل عدد أعضاء المجلسين وتفرغ النواب.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، أن حزبه يطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، ويقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 600 عضوًا، يخصص ثلثهم للفئات التي شملها الدستور بالرعاية "الكوتة"، أي 200 عضو، ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة، وتتكون القائمة من عدد المرشحين الأساسي ومثلهم احتياطيًا.

وأشار الشهابي إلى أنه يتم انتخاب ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب، أي 400 عضو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة أيضًا، وتضم قائمة الفئات الأخرى هذه عددًا من المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، مشيرًا إلى ضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وبالنسبة لمجلس الشيوخ، اقترح ناجي الشهابي أن يكون عدد أعضائه 300 عضو منتخبًا من بينهم 100 عضو للفئات التي شملها الدستور بالرعاية.

الحوار الوطنى المحور السياسي القائمة النسبية المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية انتخابات مجلس النواب

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