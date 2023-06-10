تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المتسديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في قمة نارية على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة إسطنبول في تركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

من المرجح أن تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - دينزل دومفريس - فيديريكو ديماركو.

خط وسط الملعب: نيكولو باريلا - هنريك مخيتاريان - هاكان تشالهان أوغلو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

ويطمح فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

بينما يرغب فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، في حصد اللقب الرابع له في تاريخه.

معلقو مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

سيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بينما سيعلق "حسن العيدروس" على أحداث مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.