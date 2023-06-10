تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المتسديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في قمة مُثيرة ستُقام على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة إسطنبول في تركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز.

خط وسط الملعب: برناردو سيلفا – رودري - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

مشوار مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

ونجح فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

بينما خطف فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، البطاقة الذهبية للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، على حساب مواطنه وغريمه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.