السيطرة على حريق هائل فى مصنع ملابس بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع ملابس بالمنيرة الغربية إمبابة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل داخل مصنع ملابس بمنطقة المنيرة الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع داخل مصنع ملابس بمنطقة المنيرة الغربية داخل إحدى العمائر بشارع الصفطاوي العمومي.

فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.