السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المتسديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول في تركيا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports 2 HD Premium.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك لأول مرة في تاريخه.

إنزاجى: مباراتنا أمام مانشستر سيتى ستكون صعبة للغاية

ويأمل فريق مانشستر سيتي في حصد ثالث ألقابه هذا الموسم 2022-2023، بعدما توّج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2020-2021، ولكنه خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.

في المقابل، يرغب فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، في تحقيق الفوز أيضًا بمباراة اليوم، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

ويُعد تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا، حيث آخر مرة توّج فيها باللقب كان في موسم 2009-2010.

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