النائب البطريركي لمصر بالوكالة يشارك في رسامة المطارنة الجدد

شارك مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر في قداس رسامة الأب الربان أندراوس بحي، مطراناً نائباً بطريركيَّاً للشبيبة والتنشئة المسيحية، والأب الربان أوكين القس، مطراناً سكرتيراً بطريركيَّاً.



كما عاون نيافته قداسة البطريرك بالقداس الإلهي مع أصحاب النيافة المطارنة: مار طيموثاوس موسى الشماني، مطران أبرشية دير مار متى، ومار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي لأبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة.



وحضر أيضاً أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء المطارنة أعضاء المجمع المقدس لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وحشد من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.

