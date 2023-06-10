مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول في تركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" 2023.

ويطمح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بينما يرغب فريق إنتر ميلان في حصد اللقب الرابع له في تاريخه.

كما تقام مواجهات قوية في الدوري التونسي، عندما يلتقي النجم الساحلي مع الترجي، والإفريقي ضد الاتحاد المنستيري.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقناة الناقلة

- مانشستر سيتي الإنجليزي × إنتر ميلان الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

- النجم الساحلي × الترجي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Al Kass 1

- الإفريقي × الاتحاد المنستيري: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Al Kass 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- اتحاد الجزائر × مولودية وهران: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة