"القاهرة الإخبارية": إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم

أعلنت وسائل إعلام روسية عن إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم، دون وقوع ضحايا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، أمس، عن أن بروكسل ستقوم بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية ذخائر مدفعية من عيار 105 ملم، بقيمة تبلغ 32.4 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم شراء الذخيرة خصيصًا من الصناعة العسكرية البلجيكية، وتسليمها إلى أوكرانيا، وسترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات البلجيكية لأوكرانيا إلى 306.5 مليون يورو.