دويتشه فيله: الاقتصاد العالمى فى حالة من الارتباك

قالت شبكة دويتشه فيله الألمانية، إن الاقتصاد العالمي في حالة من الارتباك، وأن انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل القمح و الطاقة يؤدي إلى تقريب شبح الركود العالمي.

واشارت الشبكة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بنسبة 40٪ تقريبًا في العامين السابقين للغزو الروسي لأوكرانيا، لكن من المتوقع الآن أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 21٪ في عام 2023 على أساس سنوي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقال أيهان كوس ، نائب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ، أن أسعار السلع الأساسية العالمية كانت في اتجاه هبوطي لبعض الوقت.

وقال كوز لـ دويتشه فيله: "إن انخفاض أسعار السلع يعود جزئياً إلى تباطؤ النمو العالمي ، لكن لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها إشارات لركود عالمي يلوح في الأفق".

وأضاف: "نتوقع أن يتجنب الاقتصاد العالمي السقوط في حالة ركود في 2023-2024 ، رغم ضعفه. ومع ذلك ، فإن تجسيد مخاطر الهبوط الحاد قد يؤدي إلى هذه النتيجة".

وتفترض توقعاته أن ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى ستظل محتواة.

ويشير كوز إلى أن الانخفاض في مؤشر أسعار السلع الأساسية للبنك الدولي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 يعكس إعادة توجيه صادرات السلع الأساسية من روسيا وأوكرانيا ، والطقس الشتوي الملائم ، ومؤخراً تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.



كما يُظهر مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة ، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا حول العالم مثل الحبوب ومنتجات الألبان والزيوت النباتية ، أن أسعار السلع الغذائية قد انخفضت بنسبة 22٪ خلال العام الماضي.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية أكثر من غيرها بنسبة 48٪ ، مما يعكس انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

وتنتج أوكرانيا ما يقرب من نصف زيت عباد الشمس في العالم ، وقد أدى الغزو الروسي إلى ارتفاع الأسعار ، ولكن مع تعافي الصادرات جزئيًا، فإنها تتراجع الآن.

وانخفضت أسعار الحبوب ، مثل القمح والذرة ، بمقدار الربع عن أعلى مستوياتها قبل عام، كما انخفضت أسعار القمح بنسبة 3.5٪ في الشهر الماضي.

وقالت الشبكة الالمانية، إن البنك الدولي يلاحظ أن تمديد صفقة حبوب البحر الأسود حتى يوليو 2023 يوفر راحة مؤقتة، لكن إعادة التفاوض في المستقبل لا تزال غير مؤكدة ، مما يفرض حدودًا محتملة للعرض في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أولي هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك ، لـ دويتشه فيليه: "بالإضافة إلى ذلك، أدى القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى تدمير سد عملاق أثار مخاوف جديدة بشأن إمدادات البحر الأسود من المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال سكوت إيروين، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة إلينوي، إن منطقة جنوب أوكرانيا حيث انهار السد ، هي موطن لحقول زراعية كبيرة ، وستستغرق إعادة بناء السد سنوات ، مما قد يعيق قدرة أوكرانيا على التعامل مع الفيضانات في سلة الخبز.