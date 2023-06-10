النائب محمد عبدالعزيز: كل تهديدات جماعة الإخوان بالإرهاب تحققت على أرض الواقع

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الحقيقة واضحة لأن المقالات لما بعد فض اعتصام رابعة أصبحت واضحة، لافتًا إلى أن كل التهديدات المتعلقة بالإرهاب تحققت، فلم يكن كلامًا يقال للتفزيع، وإنما كانت خطة ممنهجة تم استخدامها من يوم 3 يوليو، واستمرينا في دفع أثمان باهظة لمكافحة هذا الإرهاب على مدار سنين وحتى الآن.

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الدليل على ذلك، اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية، ثم حوادث إرهابية كثيرة تستهدف كمائن الشرطة والجيش، لافتًا إلى أن كل ذلك كان خطة ممنهجة والإخوان هددوا بها، وقيل على ألسنتهم بمنتهى الوضوح، بأن ما يحدث في سيناء سيتوقف إذا أوقفتم ما تفعلونه، وكان ذلك على لسان محمد البلتاجي.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.