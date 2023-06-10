السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب محمد عبدالعزيز: غباء الإخوان كان سببا مباشرا فى نجاح حركة تمرد

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

قال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء حركة تمرد، إن حركة تمرد كان لها تأثير كبير على الشعب المصري، والدليل على ذلك توقيع ملايين المواطنين المصريين لتفويض تلك الحركة الشعبية.

حماقة الإخوان 

وأكد النائب محمد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري الذي نزل إلى الشوارع والميادين في ٣٠ يونيو كان أكثر بكثير من اللذين وقعوا على استمارة حركة تمرد التي اتسمت بلغة بسيطة للوصول لجميع فئات الشعب. 

توقيعات المصريين

وأضاف في حديثه، أن عدد التوقيعات التي تم حصرها بشكل نهائي فاقت ٢٢ مليون توقيعًا، ولكن المشاركين في ٣٠ يونيو بكافة التقديرات فاقت الـ٣٠ مليون مواطن. 

وتابع: "الدعاية التي استخدمها الإخوان بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو كان منصب في الأساس على أن حركة تمرد هي صنيعة الدولة؛ وذلك لأنهم لا يريدون الاعتراف أمام أنصارهم بأنهم فشلوا في الحكم، وأن الشعب رفضهم رفضًا تامًا".

واستطرد: "غباء الإخوان كان سببًا مباشرًا في نجاح حركة تمرد، حيث كانت هذه الجماعة تمتلك الكثير من الفرص التي إذا تم استغلالها بشكل صحيح لكانت نجحت في مهامها، حيث اعتداءات الإخوان المستمرة على أعضاء حركة تمرد في الريف المصري والمحافظات تسببت في زيادة الغضب الشعبي من تلك الجماعة".

 

محمد عبد العزيز الشاهد الباز محمد الباز تفويض الشعب لتمرد اكسترا نيوز

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