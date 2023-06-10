السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعزيز يكشف لـ "الشاهد" أسرار 6 ساعات حاسمة فى تاريخ مصر قبل إعلان بيان 3 يوليو

محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن التصور الذي قدمناه  خلال الاجتماع الذي عقد يوم 3 يوليو مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، والمتمثل في عرض مطلب المصريين في 30 يونيو، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل جماعة الإخوان عن الحكم، خضع لنقاش استمر 6 ساعات. 

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذا النقاش قوبل بآراء متعددة، لكن الطرح الوحيد كان الأقرب إلى الواقعية، حيث كان المواطنون المصريون قد طلبوه في الشارع وسبقوا كل هذا الكلام في 30 يونيو.

 

عن برنامج “الشاهد”

يُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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