السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينهى أزمته مع هيدرسفيلد بسبب رمضان صبحى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة المستحقات المتبقية لصالح نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الخاصة بشأن إعارة رمضان صبحي.

وكانت المحكمة الرياضية قد ألزمت النادي الأهلي بضرورة دفع ما يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني في غضون 45 يومًا، وفي حال عدم الاستجابة سيتم حرمانه من القيد لمدة 3 فترات حتى سداد الغرامة.

وتمكن مسؤولو الأهلي من سداد المستحقات بالفوائد والغرامات الموقعة على النادي من قبل المحكمة الرياضية الدولية والتي تُقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني.

وحصل النادي الإنجليزي على 300 ألف جنيه مستحقة بالإضافة إلى 30 ألف فوائد تأخير من موسم 2019-2020 و20 ألف تكاليف الإجراءات في الفيفا.

وبات الأهلي غير مهدد بعقوبة إيقاف القيد 3 فترات متتالية كما تردد.

الاهلى هيدرسفيلد تاون رمضان صبحى الدورى المصرى الدورى الانجليزى

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