السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الأبعادية

الدكتورة نهال بلبع نائب
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

 قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية رافقها خلالها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحي ناصر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمتابعة فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "أنت الحياة" والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، وتستمر حتى 11 يونيو الجاري .

 

خلال جولتها تفقدت الفعاليات التى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة فى اليوم الثاني من عمل القافلة حيث تجرى سلسلة من ندوات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وورش ومحاضرات توعوية للشمول المالي بالتنسيق مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ومركز الأزهر العالمي للفتوى حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل من حملات التوعية لنشر وسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واستهدفت 1000 سيدة للبرنامج التدريب التثقيف المالي والادخار بهدف تدريب السيدات وتمكينهن من خلال تعليمهن كيفية الإدخار وعمل ميزانية وتحسين أحوالهن الاقتصادية بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية دينية واجتماعيا لنزلاء مجمع دار المسنين بالأبعادية وندوات توعوية للسيدات عن مخاطر الزواج المبكر و والفرق بين الولادة القيصرية والولادة الطبيعية وفوائد الرضاعة الطبيعية ومراحل النمو والتطور للطفل والتربية الايجابية . 

 

كما تفقدت الإمتحانات الفورية التي تقيمها الهيئة العامة لتعليم الكبار لجعل القرية خالية من الأمية حيث تم استكتاب أكثر من 300 فرد قراءة وكتابة، بالإضافة لتجميع الأُميين وعمل فصول لمحو أُميتهم، كما تم عمل حملات طرق أبواب وتشكيل لجان للمرور على المنازل لحثهم على القدوم على الامتحانات الفورية المقامه بالقافلة لمحو أُميتهم. 

 

وقدمت المبادرة خدماتها المختلفة لأهالي القرية وعلى رأسها الخدمات الطبية والتوعية الصحية حيث تم خلال اليوم الأول من المبادرة إجراء الكشف الطبي على 2986 مواطن، و عمل 23 أشعة عادية، و 8 قرارات علاج على نفقة دولة، و 15 تحويل عمليات، و475 و تحليل معملي و102معمل طفيليات، كما تم صرف أدوية مجاناً بعد توقيع الكشف الطبي على المرضى وعلى صعيد آخر تم عمل  قوافل توعوية وثقافية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حرفية.

 

ومبادرة "أنت الحياة" هي أول فاعلية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الإجتماعية والصحية والنفسية والدينية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والمساهمة فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة.

 

حيث شهد اليوم الثانى من المبادرة اقبال متزايد من المواطنين وتناشدت الدكتورة نهال بلبع المواطنين بسرعة التوجه للاستفادة من الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة.

1000 اقتصادية استكمال مسيرة الإرشاد الأسري الهيئة العامة لتعليم الكبار الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية

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