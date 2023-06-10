السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء أوكرانيا: ترميم محطة كاخوفكا سيتكلف مليارى يورو

محطة كاخوفكا للطاقة
محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

قال رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، إن ترميم محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية سيتكفل حوالي مليار يورو وستتكلف الأعمال الأخرى ذات الصلة نفس التكلفة.

وقال شميهال - في اجتماع مع الحكومة، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الجمعة - إنه "وفقًا للبيانات الأولية سيكلف ترميم محطة الطاقة الكهرومائية حوالي مليار يورو. وستتكلف الأعمال الأخرى ذات الصلة نفس التكلفة وقد اتفقت السلطات بالفعل مع البنك الدولي على إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات بعد هذه الكارثة".


يذكر أن القرات الروسية فجرت المحطة ليلة 6 يونيو ومازال إجلاء السكان من المنطقة قائم بسبب الفيضان التي تسبب عنه الانفجار.

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رئيس وزراء أوكرانيا: ترميم محطة كاخوفكا سيتكلف مليارى يورو

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