السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: روسيا لن تعزل نفسها عن أحد وستبقى جزءًا من الاقتصاد العالمى

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، في اجتماع مع وفود من دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسى، أن بلاده لن تعزل نفسها عن أحد، وستبقى جزءًا من الاقتصاد العالمى.

وقال بوتين - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الجمعة - : "نحن بالتأكيد لن نعزل أنفسنا عن أحد في الاقتصاد العالمي، وخاصة عن المراكز الواعدة لتنمية الاقتصاد العالمى، سنظل بالتأكيد جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي ككل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تعزيز السيادة المالية سيساعد في تنسيق السوق المالية للاتحاد الأوراسي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.


وأضاف: "سيكون من الضروري تكثيف الأنشطة من خلال السلطات التنفيذية والبنوك المركزية لدولنا، والتي تهدف إلى تعزيز السيادة المالية، وسيساعد ذلك على ضمان استقرار البنية التحتية للائتمان والمصارف والتسويات وتنويع السوق الأوراسية، حتى يتم تهيئة الظروف المواتية للحفاظ على رأس المال واستثماره في اقتصاديات دولنا".


وعقد الرئيس الروسي، اليوم في سوتشي الروسية، اجتماعًا مع رؤساء وفود دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس.

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