السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تزود أوكرانيا بذخائر مدفعية من عيار 105 ملم بقيمة 32.4 مليون يورو

دبابة
دبابة

أعلن ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، أن بروكسل ستقوم بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية ذخائر مدفعية من عيار 105 ملم، بقيمة تبلغ 32.4 مليون يورو.

 

وأوضح ممثل وزارة الدفاع البلجيكية - فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه سيتم شراء الذخيرة خصيصا من الصناعة العسكرية البلجيكية وتسليمها إلى أوكرانيا، وسترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات البلجيكية لأوكرانيا إلى 306.5 مليون يورو.


وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن بلاده لن تعلق توريد الأسلحة لأوكرانيا في انتظار توضيح سبب استخدام مسلحين أوكرانيين للبنادق الهجومية البلجيكية في هجوم على مقاطعة بيلجورود.


وقال ديدوندر إن بلجيكا أرسلت بالفعل أسلحة آلية صغيرة وخراطيش ومدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع الهاون الثقيلة والمعدات الطبية ومعدات الحماية إلى كييف.

 

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