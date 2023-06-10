إشادة واسعة بحفل ذكرى عبدالحليم على "الحياة": "تكريم حقيقي للكبار.. وشباب الأوبرا متمكن"

نال حفل ذكرى “العندليب” عبدالحليم حافظ، والذي عرض حصريا على قناة "الحياة"، مساء اليوم، إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّد حساب حمل اسم “القائد عبدالله" على تويتر” : “الآن على قناة الحياة الحمراء، دار الأوبرا المصرية تحيي ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ، حفلة جميلة ورائعة”.

وقالت نجلاء الشرقاوي: “حفلة الأوبرا بمناسبة عيد ميلاد عبد الحليم على قناة الحياة روعة”.

وغرّد حساب حمل اسم “بنز” على "تويتر": “جميلة الحفلة اللي على قناة الحياة الحمراء.. روقان.. وشوية شباب وبنات زي الورد صوتهم جميييييل”.

وقال حساب حمل اسم “عروس النيل”: “للناس الي بتقول إننا مابنكرمش فنانينا الكبار فناني الزمن الجميل.. قناة الحياة بتعرض حفلة من دار الأوبرا في ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ حاجة ولا أروع”.

وكتب حساب “منى”: "قناة الحياة بتذيع حفلة ذكرى ميلاد العندليب من الأوبرا.. أول مغني شاب بدأ بصافيني مرة

ودلوقتي بيغني كامل الأوصاف.. فرق شاسع بينه وبين اللي اسمهم نجوم كبار.. أصوات شباب الموسيقى العربية متمكنين ياجماعة ومحتاجين نشجعهم".

وتبث قناة الحياة حفل العندليب عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا المصرية، وذلك من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.



ويتضمن البرنامج باقة من الروائع التي تعاون خلالها عبدالحليم حافظ مع عمالقة التلحين، منها "قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي" لمحمد عبد الوهاب، "الحلوة - حلفنى" لكمال الطويل، "أقول ما قولش - حبيبها" لمحمد الموجي، "تعالي اقولك- بكره وبعده" لمنير مراد، "حبيبتي من تكون" لبليغ حمدي، "احتار خيالي" لحسين جنيد إلى جانب باقة من أجمل أغانيه الوطنية، يشارك في أدائها أحمد عفت، نهي حافظ، حنان عصام، محمد حسن، حسام حسني، احمد طارق.



