ضبط سائقي أجرة عرضا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن سير سيارتي أجرة برعونة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن سير سيارتي أجرة "ميكروباص- ميني باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضي حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير الميني باص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.