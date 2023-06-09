الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائقي أجرة عرضا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

ضبط سائقي أجرة
ضبط سائقي أجرة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن سير سيارتي أجرة برعونة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن سير سيارتي أجرة "ميكروباص- ميني باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضي حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير الميني باص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التواصل الإجتماعى فيس بوك أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية ضبط مرتكبى الواقعة سيارتى أجرة برعونة بالقاهرة ميكروباص - مينى باص منطقة بدر بالقاهرة

الأكثر قراءة

بعد إغلاق مناجمها في المكسيك.. "نيومنت" العالمية تتجه نحو الاستثمار فى مصر

السعودية: كاميرات للتوثيق وشبكة طرق لخدمة حجاج بيت الله

"تعليم الغربية" تُكرم 11 فائزًا بالنسخة الخامسة من مهرجان "الطفل المبدع"

محمود محيي الدين: توصيات "COP27" تعاملت مع أزمة تمويل العمل المناخي

تفحم سيارة بطريق الداخلة فى الوادى الجديد دون إصابات

إصابة شخص فى حريق نشب بمنزله بمركز سنورس فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48