احتفالية ذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ.. الجمهور يتفاعل مع أغنية "نعم يا حبيبى"

تفاعل الجمهور مع أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، في الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية احتفالا بذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ.

وتذاع احتفالية دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب على الهواء مباشرة عبر قناة “الحياة”.

ويحيى المطرب أحمد عفت حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

وتفاعل الجمهور مع أغنية "نعم يا حبيبى نعم"، والأغنية من ألحان كمال الطويل، وكلمات مأمون الشناوى.