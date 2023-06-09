بث مباشر.. "الحياة" تنقل احتفال دار الأوبرا بذكرى ميلاد عبدالحليم حافظ

تبث قناة الحياة حفل العندليب عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا المصرية، من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اليوم الجمعة.

ويتضمن البرنامج باقة من الروائع التي تعاون خلالها عبدالحليم حافظ مع عمالقة التلحين، منها "قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي" لمحمد عبد الوهاب، "الحلوة - حلفنى" لكمال الطويل، "أقول ما قولش - حبيبها" لمحمد الموجي، "تعالي اقولك- بكره وبعده" لمنير مراد، "حبيبتي من تكون" لبليغ حمدي، "احتار خيالي" لحسين جنيد إلى جانب باقة من أجمل أغانيه الوطنية، يشارك في أدائها أحمد عفت، نهي حافظ، حنان عصام، محمد حسن، حسام حسني، احمد طارق.