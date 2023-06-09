المصري للشئون الإفريقية: تجمع "الكوميسا" تطرق لملفات سياسية عديدة رغم تصنيفه الاقتصادي

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن جولة الرئيس السيسي في دول جنوب إفريقيا لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة بأكملها.

السوق الإفريقي المشترك

وأكد السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاعة عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن "الكوميسا" تجمع جمركي وأصبح هذا التجمع يتجه نحو تحقيق سوق إفريقي اقتصادي مشترك، وهذا بحاجة إلى تكامل اقتصادي بين الدول المشاركة.

وتابع: "المساعي المصرية المتعلقة الخاصة بالنهوض بالاقتصاد الإفريقي بحاجة إلى عدة عوامل منها ضخ استثمارات عديدة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، ضخ استثمارات في الدول الإفريقية".

تجمع الكوميسا

واستطرد: "المحور الأساسي في الكوميسا هو المحور الاقتصادي، وبالرغم من ذلك إلا أنه تم التطرق للكثير من الملفات الأخرى مثل الملفات السياسية الدولية بحكم أن هذا التجمع له مردود سياسي قوي، ومن بين الملفات التي تم تناولها ملف الإرهاب، أزمة السودان، أزمة ليبيا".