داليا البحيري: كنت محظوظة إن بدايتي في المسرح كانت مع هاني رمزي

قالت الفنانة داليا البحيري، إن وقوفها على المسرح أمام الفنان هاني رمزي، جعلها تشعر بأنه يحوط عليها ويسندها، لافتة إلى أنها تعتبره أخ وصديق لها.

وأضافت الفنانة داليا البحيري خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "من حسن حظي أن المرة الأولى التي وقفت فيها على خشبة المسرح تكون أمام فنان قريب مني ويخاف عليا، وفنان عنده مباديء المسرح، غير إنه إنسانياً جميل.. وهذه شهادة دائما ما أقولها في هاني رمزي لأنني أحبه جدًا".

وتابعت الفنانة داليا البحيري: "كان عندي رهبة فظيعة أن أقف على خشبة المسرح، لكن محسن رزق قام بدوره ودفعني للتجربة".

وأشارت الفنانة داليا البحيري، إلى أنها لا تحب الصوت العالي، وبأنه في حالة قام أحد برفع صوته حولها تشعر بالتوتر بشكل كبير جدًا.