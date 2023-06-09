صبري حافظ: "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" كان مقدمة لكتاب آخر

بدأت مساء اليوم الجمعة، فعاليات حفل إطلاق توقيع ومناقشة كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" للناقد والاكاديمي الدكتور صبري حافظ، َياتي ذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

وجاءت الندوة بالاشتراك مع قسم الأدب الإنجليزي والمقارن في الجامعة الأمريكية، وتقدم الندوة الدكتورة فريال جبوري غزول، ويتحدث فيها مع الناقد صبري حافظ، الدكتور محمد أبو الغار، منى أنيس، الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق.

من جانبه قال الكاتب والناقد الأكاديمي الدكتور صبري حافظ، يأتي هذا الكتاب كشهادة على عصر عشته بكل زخمه وتفاصيله.

ولفت حافظ إلى أن هذا الكتاب كان عبارة عن مقدمة لكتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع" والذي سيصدر قريبًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو يبدأ من طفولة طه حسين حتى رحيله.