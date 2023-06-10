"الشباب والرياضة" تجرى مقابلات شخصية لـ50 شابا وفتاة من أبناء الفيوم (صور)

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف)، بإجراء المقابلات الشخصية لـ٥٠ شاب وفتاة من أبناء محافظة الفيوم، لاختيار أخصائيين التخاطب وتنمية المهارات، للعمل في المشروع القومي لمراكز التخاطب وتنمية المهارات، التي تم تجهيزها داخل مراكز التخاطب، وذلك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الأمارات العربية المتحدة في مجال التعاون لخدمة ذوي القدرات والهمم.

يذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات قد وصل لـ(٦٨) مركزًا على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة حيث تقدم جلسات التخاطب، تعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي، بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء، ويتم تقديم الخدمة بالمجان.

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك.

على جانب آخر، يستضيف مؤتمر المعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب- جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر في نسخته الثانية، أن مصر قادرة على تنظيم العديد من المؤتمرات فى مجال الصحة كمحاولة لتحسين حياة الناس، فضلًا على اكتساب خبرات كبيرة في المجال الصحي، بالإضافة إلى دورها الهام في تحسين أوضاع الصحة في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية نستطيع أن نحسن كثيرًا من القدرات المتواضعة التي لدينا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي، مشيرًا أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليًا وإقليميًا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوى الأفريقي.

وخلال الفعاليات استمتع المشاركين بعرض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، ليتعرفوا على تاريخ بناء الأهرامات، وكيف نقلت الأحجار الضخمة لبناء تلك الأهرامات، ومراكب الشمس والغرض منها، والأهرامات الصغيرة الأخرى التي بنيت بمصر، كما تضمنت الفعاليات حفلة غنائية للمطربة أنغام، وبنهاية اليوم أبدى الشباب سعادتهم بحضور تلك الحدث الهام الذي يظهر قدرة مصر في تنظيم المؤتمرات الدولية على أعلى مستوى.

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة

مقابلات وزارة الشباب والرياضة