الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح حسين: الأعمال الفنية المقدمة للأطفال بحاجة إلى مزيد من التأني

سامح حسين
سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إنه سعيد بتكريمه الأخير في مهرجان تطوان بالمغرب بصورة كبيرة، خاصة وأنه وجد أن شعبيته في المغرب أغلبها فئة الأطفال. 

الأعمال الفنية للأطفال 

وأكد الفنان سامح حسين، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن قناعته الشخصية ترى أنه يجب ربط التمثيل بالدراسة، وذلك لأن الدراسة الفنية تمنح الفنان آفاق كثيرة تساعده في اختيار الأدوار والرسائل التي يقدمها. 

وأضاف في حديثه، أن الأعمال الفنية الخاصة بالأطفال صعبة بصورة كبيرة، حيث تحتاج تلك الأعمال إلى تأني في الاختيار وفي الأفكار التي يرسلها العمل لتلك الفئة الناشئة، خاصة وأن المعلومة التي يتلقاها الطفل تظل راسخة في ذهنه.

الكوميديا الحقيقية 

وتابع: "الكوميديا الحقيقة هي التي تقوم على الموقف وليس على الهزار والضحك، ولهذا أعمال عادل إمام وفؤاد المهندس واسماعيل ياسين مازالت مستمرة حتى الآن لأنها قائمة على الموقف".

واستطرد: "الرئيس السيسي اقترح أن نقوم عمل يسمى صيف ولادنا، أي أن يتم عرض عروض فنية في المحافظات المصرية للأطفال طوال الإجازة الصيفية".

سامح حسين مهرجان تطوان الأولى المصرية التاسعة كوميديا الأطفال

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