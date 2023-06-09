قناة الناس| داعية إسلامي يكشف أعظم مواريث النبوة القادرة على إصلاح المجتمعات (فيديو)

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إن أعظم مواريث النبوة هي تلك المنظومة التي تتمثل في القيم الإنسانية أو المثل العليا التي تصلح بها المجتمعات.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن أمر الأمة لا يستقيم إلا على أساس التخلق والتحقق بهذه القيم وبهذه المثل العليا من صدق وإخلاص وحسن أداءٍ فيما أنيط بالإنسان من تلك الأدوار، فكل ينبغي أن يؤدي ما أنيط به من تكاليف الحياة على ما تقتضيه هذه القيم وعلى ما ترشحه هذه الأخلاق الإنسانية أو الأخلاق النبوية، لافتًا إلى أن هذا جانب من الجوانب العظيمة التي ينبغي أن لا يألوا الإنسان في طلبها أو السعي إليها والتخلق بها، مشيرًا إلى أن قيمة المرء ما يحسن من هذه الأخلاق ومن هذه القيم

وأوضح الداعية الإسلامي، أن قيمة المرء فيما يعقل عن الله سبحانه وتعالى من هذه التكاليف أو من هذه الشرائع، فديننا مبني على ما اكده النبي في قوله “إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

