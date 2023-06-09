الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند: اللعب في نهائي الأبطال حلم تحقق

هالاند
هالاند

قال النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كان حلما بالنسبة له.

وسيتواجد هالاند، غدا السبت، في مواجهة سيتي أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "ستاد أتاتورك" بمدينة اسطنبول التركية.

ويحتل هالاند حاليا صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا): "سيكون ذلك أمر مميز، لقد حلمت دائما باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون ذلك شرفا أن أخوض تلك المباراة، لكن هناك مهمة يجب أن ننجزها، لقد حظينا بموسم رائع لكننا بحاجة إلى إنهائه بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "أعلم أننا سنبذل قصارى جهدنا جميعا من أجل الفوز بالنهائي، نحتاج إلى أن نكون في أفضل أحوالنا أمام فريق جيد للغاية وهو إنتر ميلان، ونحن متحمسون لدخول الملعب".

وتابع المهاجم النرويجي: "أهدافي هي مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات في نهاية الموسم من خلال تسجيل الأهداف".

وأوضح: "أعلم أنني بإمكاني تسجيل الأهداف ودعم الفريق، ومن ثم سيساهم ذلك في تحقيق الجميع لأهدافهم في نهاية الموسم، حينما أسجل هدفا أفكر في الهدف القادم، هذه هي الطريقة التي أتعامل بها مع الموقف".
 

هالاند مانشستر سيتى نهائي دوري أبطال أوروبا انتر ميلان مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

الأكثر قراءة

بعد إغلاق مناجمها في المكسيك.. "نيومنت" العالمية تتجه نحو الاستثمار فى مصر

نهاية من ينحازون ضد أوطانهم.. الباز يكشف تفاصيل وفاة الكاتب محمد الجوادي

السعودية: كاميرات للتوثيق وشبكة طرق لخدمة حجاج بيت الله

إنقاذ 39 مصطافا من الغرق فى شواطئ رأس البر بدمياط

"تعليم الغربية" تُكرم 11 فائزًا بالنسخة الخامسة من مهرجان "الطفل المبدع"

احذروا المواشي المنفوخة.. 3 نصائح لتجنب السقوط في فخ "الأضاحي المغشوشة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48