بدر بانون يزور مران الأهلي في المغرب

حرص بدر بانون، اللاعب السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وتواجد بدر بانون في المران الأول للفريق بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم بانون الدعم والمساندة للاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب بعد انتصاره في الذهاب بهدفين لهدف بالقاهرة.