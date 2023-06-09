الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم دمياط" يحصد عددًا من المراكز المتقدمة بمسابقة الطفل المبدع

جانب من مسابقة الطفل
جانب من مسابقة الطفل المبدع

أناب المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام، لتولي رئاسة وفد “تعليم دميـاط”، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع الدولي المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و مؤسسة مصر الحياة والمقام بالقاعة الكبرى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويضم الوفد كل من جيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووديع الفيومي مسئول الإعلام، وجلال الطواهي مسؤل المشاركة المجتمعية.

وحصد تعليم دمياط العديد من المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية والوطن العربي، حيث فاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز أول انشاد دينى عمر 7 سنوات، والطالبة رودينا محمود نوفل بالمركز الثانى تكنولوجيا المعلومات، وهنا خالد عبد الفتاح الغرباوي بالمركز الأول إلقاء شعر عمر 10 سنوات، وميرا عمر شتا بالمركز الاول القاء شعر عمر 9 سنوات، وجنى السيد طه الدسوقى بالمركز الاول إلقاء شعر عمر 12 سنة، وعمر محمود عطعوط بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر 8 سنوات، والطالب خالد محمد مصطفى  الزرقاوى  بالمركز الثانى إلقاء شعر عمر 14 سنة، والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر 13 سنة، والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثانى في الرسم، والطالبة ريوان محمد سيد أحمد بالمركز الثانى في إلقاء الشعر 15 سنة، والطالبة فاطمه الزهراء احمد عبد المنعم بالمركز الثالث في تلاوة القرآن الكريم.

كما فازت شهد رضا المهدى بشهاده تميز وابداع في الرسم، والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد بشهادة تميز وابداع في الرسم، والتلميذ محمد نادر عزت شهاده تميز وابداع في الغناء، والتلميذة وردشان محمد الزقزوق شهاده تميز وابداع السباحة، والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي شهاده تميز وابداع في التقديم الاعلامى بالإضافة إلى لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة، والطالبه ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط المبدع محافظة دمياط

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