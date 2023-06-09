الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: سوق العمل المصري يحتاج إلى تطوير مهارة العمالة

سوق العمل المصري
سوق العمل المصري

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سوق العمل في مصر به الكثير من التحديات، وذلك لأنه بالرغم من جهود الدولة الملموسة إلا أن سوق العمل مازال ضعيف اقتصادياً.

تحديات سوق العمل  

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، خلال لقائها ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه يجب أن تكون مخرجات التعليم متسقة مع سوق العمل، حيث تطوير مهارات العمالة المصرية يعني تحقيق الربح والكفاءة للمواطن وصاحب الموضوع معاً، وهذا يعود في النهاية في صالح الاقتصاد المصري. 

مهارة العمالة 

وأضافت في حديثها، أنه يجب رفع مهارة العمالة المصرية لتكون متوافقة مع القدرات الرقمية العالمية الحالية، كما أنه يجب أن تكون مهارة العمالة مؤهلة للمشاركة في التنمية المصرية التي تهدف وتسعى لها الدولة جاهدة الآن.

يمن الحماقي أستاذ اقتصاد اي تي سي مصر جديدة ضياءء رشوان

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