المفتي: زيارة النبي عليه السلام مستحبة في بداية رحلة الحج أو نهايتها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن أغلب أعمال الحج قائمة على التسليم بداية من الإحرام والمواقيت، فلا يجوز للحاج أن يتجاوز المواقيت، فإذا كنت متجهًا إلى مكة للعمرة أو للحج،

وأضاف شوقي علام خلال لقائه ببرنامج نظرة، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية صدى البلد، ننصح حجاج بيت الله الحرام التزام ضوابط الجهات المنظمة للحج.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الله عز وجل شرع العبادات من أجل تهذيب وتزكية النفس الإنسانية، مؤكدًا أن الحج يعتبر فرصة كبيرة للغاية من أجل تنقية أنفسنا.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحبة في بداية رحلة الحج أو نهايتها.